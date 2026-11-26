jabar.jpnn.com, DEPOK - Upah Minimum Kota (UMK) Depok tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp5.924.988. Besaran tersebut mengalami kenaikan 7,285 persen atau sekitar Rp402.326 dibandingkan UMK tahun sebelumnya.

Penetapan UMK Depok 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 561/Kep.740-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2027.

Kenaikan upah tersebut merupakan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO) Depok yang kemudian diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wali Kota Depok Supian Suri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan kenaikan UMK sebesar 7,285 persen telah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat serta kondisi dunia usaha.

Menurutnya, besaran kenaikan tersebut juga sesuai dengan harapan Wali Kota Depok, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah.

"Rapat DEPEKO berlangsung dengan baik dan lancar, dengan keterwakilan semua unsur. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi serta inflasi Kota Depok, disepakati kenaikan UMK menggunakan alfa 0,75 sehingga kenaikan UMK Depok sekitar Rp402.326," ujar Nessi.

UMK Depok naik sekitar Rp402 ribu

Kenaikan UMK Depok 2027 sebesar Rp402.326 membuat upah minimum pekerja di Kota Depok kini mencapai Rp5.924.988.