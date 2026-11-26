jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perbedaan hukum rokok elektronik atau vape dan rokok konvensional dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi perhatian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani.

Arsul mempertanyakan alasan MUI menetapkan vape haram, sementara hukum rokok konvensional dalam keputusan Ijtima Ulama 2009 masih berada pada perdebatan antara makruh dan haram.

Persoalan tersebut disinggung Arsul dalam sidang pengujian Undang-Undang Kesehatan perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026, Rabu (25/11/2026).

Dia membandingkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape dengan keputusan Komisi Fatwa MUI tahun 2009 mengenai hukum merokok.

"Kalau yang ini vape itu jelas haram. Tapi kalau rokok konvensional ini saya lihat dilarang, tetapi statusnya tempatnya antara makruh dan haram," ujar Arsul.

Menurut Arsul, perbedaan ketentuan tersebut perlu dijelaskan, terutama mengenai dasar pertimbangan syariah yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum kedua produk tersebut.

Dia juga mempertanyakan apakah perbedaan status itu berkaitan dengan tingkat prevalensi pengguna rokok elektronik dan rokok konvensional.

Arsul kemudian mengingatkan bahwa persoalan tersebut berpotensi menjadi pembahasan dalam perkara pengujian UU Kesehatan. Apalagi, kedua jenis produk sama-sama berkaitan dengan konsumsi nikotin.