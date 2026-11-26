jabar.jpnn.com, DEPOK - Pendataan penerima bantuan sosial (bansos) melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Depok, Jawa Barat, masih terus berlangsung.

Hingga 24 November 2026, sebanyak 60.008 kepala keluarga (KK) tercatat telah mengikuti pendataan.

Berdasarkan data pada laman dashboard-perlinsos.kemensos.go.id, jumlah tersebut baru mencapai 9,07 persen dari total 661.882 KK yang terdaftar di Kota Depok.

Artinya, masih terdapat ratusan ribu KK yang belum tercatat dalam pendataan Perlinsos.

Pemerintah Kota Depok pun mengimbau masyarakat segera melakukan pendataan ulang sebelum proses tersebut berakhir pada Desember 2026.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan pendataan dilakukan melalui agen Perlinsos yang telah terdaftar di masing-masing wilayah.

Masyarakat dapat mengikuti pendataan secara mandiri maupun melalui bantuan agen Perlinsos yang bertugas di lingkungan tempat tinggalnya.

Adapun program bantuan sosial yang menjadi bagian dari pendataan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).