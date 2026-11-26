jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketergantungan nelayan kecil terhadap bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu persoalan yang ingin diatasi dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027.

Selama ini, biaya bahan bakar menjadi komponen pengeluaran besar dalam aktivitas melaut.

Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan nelayan, terutama ketika hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional.

Karena itu, pengembangan KNMP mulai diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur perikanan, tetapi juga pemanfaatan teknologi yang dapat menekan ongkos produksi.

Salah satu gagasan yang dibahas ialah penerapan lima paket teknologi kemaritiman rendah emisi.

Teknologi tersebut dipaparkan praktisi teknologi kemaritiman Davon Arjunaidi di hadapan Satuan Tugas (Satgas) Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Rabu (25/11/2026).

Lima teknologi yang ditawarkan meliputi kapal listrik, panel surya, konverter LPG, perangkat pendeteksi ikan atau fishfinder, serta lampu LED untuk bagan penangkap ikan.

Masing-masing teknologi memiliki fungsi berbeda, tetapi diarahkan pada satu tujuan, yakni mengurangi pengeluaran nelayan sekaligus meningkatkan efektivitas kegiatan penangkapan ikan.