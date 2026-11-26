jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan pada Kamis (26/11/2026).

Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Depok serta Kota dan Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Kamis, 26 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 27 November 2026 pukul 07.00 WIB, masyarakat di Jabodetabek diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Pada pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Bogor dan Depok berpotensi hujan sangat lebat