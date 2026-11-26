jabar.jpnn.com, BOGOR - Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang pada Kamis (26/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan berpotensi terjadi sejak menjelang siang hingga malam hari di berbagai wilayah Jawa Barat.

Intensitas hujan diperkirakan meningkat pada siang dan sore hari.

Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, serta Pangandaran.

Hujan berpotensi terjadi sejak siang

Pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur hampir seluruh wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan meningkat. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, berpotensi terjadi di berbagai kabupaten dan kota.