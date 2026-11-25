jabar.jpnn.com, BOGOR - Polemik pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di Cluster Coatesville, Perumahan Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kian memanas.

Sebanyak 17 warga penghuni lama cluster tersebut meminta Bupati Bogor Rudy Susmanto turun tangan menyelesaikan persoalan pemanfaatan lahan taman dan ruang terbuka hijau (RTH) yang mereka persoalkan.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membongkar bangunan permanen yang diduga berdiri tanpa izin di atas lahan fasos-fasum.

Peemohonan pembongkaran tersebut secara resmi disampaikan melalui surat kepada Bupati Bogor pada Rabu (25/11/2026).

Surat itu diajukan warga melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH POSPERA).

Dalam surat bernomor 013/Per/LBH-Pospera/XI/2026, warga menyampaikan sejumlah keberatan terkait pemanfaatan lahan fasilitas lingkungan di Cluster Coatesville RW 44.

Tim kuasa hukum LBH POSPERA, Alofsen Marbun, Frans Pardamean, dan Dedi Sinurat, mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi dasar permohonan tersebut.

Di antaranya, dugaan perusakan wahana taman bermain anak, penebangan 11 pohon besar tanpa izin instansi terkait, serta pembangunan dan perluasan gazebo permanen dengan luas sekitar 480 meter persegi.