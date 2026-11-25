jabar.jpnn.com, BOGOR - Tiga dari 26 pekerja yang terjebak di dalam lubang galian tambang emas di area Gunung Butak, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, ditemukan oleh petugas rescue.

Namun, ketiganya dievakuasi dalam keadaan tak bernyawa.

"Tiga orang ditemukan (meninggal)," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan saat dikonfirmasi, Rabu (25/11/2026).

Hendra menuturkan, pihaknya belum bisa memastikan ihwal identitas ketiga jenazah yang ditemukan itu.

Tim DVI Polda Jabar disebutnya masih melakukan proses identifikasi.

"Masih dalam proses identifikasi. Post mortem ante mortem ya dari tim DVI," ucapnya.

Hingga saat ini, pihaknya telah mengambil sampel biologis keluarga 26 korban.

Sementara itu, 23 pekerja lainnya yang terjebak dalam sebuah lubang galian tambang emas masih dalam pencarian petugas gabungan.