jabar.jpnn.com, DEPOK - Gunungan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, kembali mengalami longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Peristiwa ini mengakibatkan aktivitas pembuangan sampah terganggu dan memicu antrean panjang truk pengangkut sampah.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah TPA Cipayung, Fery Dewantoro, mengatakan longsor telah terjadi sejak beberapa minggu terakhir, seiring dengan masuknya musim hujan.

Menurut Fery, kondisi tersebut diperparah oleh peningkatan volume sampah harian serta tingginya curah hujan.

Selain itu, komposisi sampah anorganik yang mendominasi hingga sekitar 90 persen, terutama plastik, turut menambah beban tumpukan sampah.

"Volume sampah harian juga meningkat dan curah hujan serta dominasi sampah anorganik sekitar 90 persen, terutama plastik yang menambah beban tumpukan," ujar Fery.

Ia menjelaskan, longsoran sampah menutupi akses jalan yang biasa dilalui kendaraan pengangkut sampah untuk masuk ke area pembuangan.

Panjang akses yang tertutup akibat longsoran tersebut diperkirakan mencapai 2 hingga 30 meter.