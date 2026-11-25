jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pameran otomotif Permata Bank GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 mulai menyapa masyarakat di 10 kota besar di Indonesia secara serentak. Salah satunya berlangsung di Bandung, dengan menghadirkan 22 merek kendaraan penumpang.

Event yang berlangsung di Summarecon Mal Bandung tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung berbagai model kendaraan terbaru dari sejumlah merek otomotif, sekaligus menjajalnya melalui fasilitas test drive.

Sebanyak 22 merek kendaraan penumpang yang berpartisipasi ini meliputi BYD, Changan, Chery, Daihatsu, Ford, GAC AION, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jetour, KIA, Mazda, MG, Mitsubishi, iCar, Omoda Jaecoo, Suzuki, Toyota, Vinfast, Wuling, dan XPENG.

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Penyelenggaraan GAW 2026 di Bandung merupakan bagian dari rangkaian pameran otomotif yang digelar bersamaan di Bali, Balikpapan, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, dan Surabaya. Seluruh rangkaian pameran berlangsung hingga 29 November 2026.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO Anton Kumonty mengatakan, penyelenggaraan serentak di 10 kota menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan pameran otomotif kepada masyarakat di berbagai daerah.

Menurutnya, konsep pameran di pusat perbelanjaan diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai produk otomotif terbaru.

"Untuk pertama kalinya di Indonesia, pameran GAIKINDO di dalam mal kami gelar secara serentak di kota-kota besar, termasuk Bandung. Langkah strategis ini kami ambil agar dampak positif pameran dapat dirasakan lebih merata, tidak hanya terpusat di Jakarta," kata Anton dalam pembukaan GAW 2026 di Bandung, Rabu (25/11/2026).

Dia berharap kehadiran berbagai merek kendaraan penumpang di Bandung dapat memberikan dampak positif terhadap pasar otomotif daerah.