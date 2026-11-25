jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja menjadi salah satu tantangan perguruan tinggi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri.

Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB) Bandung mencatat lebih dari 90 persen lulusannya telah terserap di dunia industri dan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Capaian tersebut berdasarkan data tracer study terbaru yang dihimpun kampus.

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Untuk menjaga relevansi lulusan dengan kebutuhan industri, ITHB mengembangkan sistem pembelajaran yang mengintegrasikan penguasaan keilmuan, teknologi, sertifikasi profesional, serta pengalaman kerja melalui program magang.

Berdasarkan kebutuhan mitra industri, terdapat enam kompetensi utama yang dinilai penting dimiliki lulusan perguruan tinggi saat ini.

Keenam kompetensi tersebut meliputi penguasaan bidang keilmuan, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi profesional, kemampuan bekerja sama dalam tim, penguasaan bahasa asing, serta komitmen untuk terus mengembangkan diri.

Kompetensi tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran dan program persiapan karier yang dijalankan ITHB.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah menerapkan kurikulum 3+1. Melalui skema ini, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja dan menjalani magang industri sebagai bekal sebelum memasuki dunia profesional.