jabar.jpnn.com, BOGOR - Kapolda Jawa Barat Irjen Hengki memastikan petugas gabungan tengah berupaya mengevakuasi puluhan penambang ilegal yang tertimbun di lubang galian emas milik PT Antam di Pongkor, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Petugas masih berjibaku mengeluarkan para petugas, tetapi masih terkendala akses dan posisi galian yang berisiko.

"Laporan dari Pak Kapolres ada diduga 26 penambang ilegal yang dengan lubang sangat kecil yang ada di Pongkor, Kabupaten Bogor. Masih dilakukan kegiatan-kegiatan mitigasi maupun rencana evakuasi," kata Hengki saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (25/11/2026).

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Jenderal bintang 2 itu mengungkapkan, kendala dalam evakuasi penambang emas tersebut yakni ukuran lubang yang sangat kecil dan posisinya yang berada di bawah aliran sungai.

Karena itu, petugas masih belum berhasil masuk ke area galian dan tetap melakukan mitigasi-mitigasi lainnya di luar galian.

"Kita berdoa selamat, sebagaimana informasi yang ada dan sedang dilakukan langkah-langkah dan tim belum bisa masuk karena itu lubangnya ada di bawah aliran sungai. Sehingga sungainya pun masih mengalir dengan deras," jelasnya.

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"Upaya-upaya yang dilakukan oleh tim juga dengan menyedot air yang ada di sekitar lokasi. Mungkin diduga mereka berada di dalam, untuk mengurangi jangan sampai airnya sampai makin membesar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Polda Jabar bersama Polres Bogor pun sudah menyiapkan posko khusus tim DVI untuk mengidentifikasi korban yang belum ditemukan.