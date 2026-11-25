Supian Suri Targetkan Kekurangan Rombel SD di Depok Tuntas 2030, 1.171 Ruang Belajar Masih Kurang
jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, menargetkan kekurangan rombongan belajar (rombel) serta perbaikan kondisi fisik seluruh sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Depok dapat diselesaikan paling lambat pada 2030.
Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus memastikan peserta didik mendapatkan fasilitas belajar yang layak, aman, dan nyaman.
Supian mengakui, persoalan keterbatasan ruang kelas masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Depok.
Sejumlah sekolah dasar negeri masih harus menerapkan pembelajaran dua sif, yakni pagi dan siang, akibat belum memadainya jumlah ruang kelas.
Salah satu sekolah yang masih menghadapi persoalan tersebut adalah SDN Baktijaya 5, Kecamatan Sukmajaya.
"Untuk membangun pendidikan di Kota Depok, saya menargetkan pada 2029, maksimal 2030, seluruh kekurangan rombel bisa diselesaikan dan kondisi fisik semua sekolah dasar sudah bagus. Saya harus memastikan itu," tegas Supian Suri.
1.171 rombel SD negeri masih kurang
Berdasarkan data yang disampaikan Supian Suri, dari total 206 SD negeri di Kota Depok, baru 19 sekolah yang memiliki jumlah rombongan belajar memadai sehingga dapat menerapkan pembelajaran satu sif.
Supian Suri menargetkan kekurangan 1.171 rombel SD negeri di Depok dan perbaikan 92 persen bangunan sekolah tuntas paling lambat 2030.
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