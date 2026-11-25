Supian Suri Buka Suara soal Video Viral Siswa SDN Baktijaya 5 Belajar di Musala
jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, memberikan klarifikasi terkait video yang memperlihatkan siswa SDN Baktijaya 5, Kecamatan Sukmajaya, disebut harus belajar di musala akibat keterbatasan ruang kelas.
Video tersebut sebelumnya beredar di media sosial dan diunggah oleh salah satu anggota DPRD Kota Depok.
Dalam unggahan itu, kondisi fisik sekolah turut menjadi sorotan karena dinilai memprihatinkan.
Supian Suri menegaskan, musala di SDN Baktijaya 5 bukan digunakan sebagai ruang belajar.
Menurutnya, sejumlah siswa berada di tempat tersebut untuk menunggu giliran masuk kelas pada sesi pembelajaran siang.
"Saya luruskan dulu, bahwa itu bukan ruang belajar dan anak-anak tidak belajar di musala," ujar Supian Suri.
Ia menjelaskan, sekolah tersebut menerapkan sistem pembelajaran dua sesi, yakni pagi dan siang, karena keterbatasan jumlah ruang kelas.
Siswa yang mendapat jadwal belajar siang terkadang menunggu di musala sebelum kegiatan belajar dimulai.
Supian Suri klarifikasi video siswa SDN Baktijaya 5 Depok yang disebut belajar di musala. Ia mengakui sekolah masih kekurangan ruang kelas.
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