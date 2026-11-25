jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Rabu, 25 November 2026, tercatat sebesar Rp2.499.000 untuk ukuran 1 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar dan belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan data harga emas yang diperbarui pada Rabu (25/11/2026) pukul 09.49 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Setelah dikenakan PPh sebesar 0,25 persen, harga emas batangan ukuran 1 gram menjadi Rp2.505.248.

Sementara itu, harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp12.310.000 sebelum pajak dan Rp12.340.775 setelah pajak.

Adapun emas ukuran 10 gram dibanderol Rp24.540.000 atau Rp24.601.350 setelah pajak.

Daftar harga emas batangan terbaru 25 November 2026

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat, harga dasar, dan harga setelah dikenakan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.