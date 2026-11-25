jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berpotensi mengalami hujan pada Rabu (25/11/2026) hingga Kamis (26/11/2026) pagi.

Hujan diprakirakan turun dengan intensitas ringan hingga lebat, disertai potensi kilat, petir, dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Rabu, 25 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 26 November 2026 pukul 07.00 WIB, wilayah Tangerang Raya berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada siang dan sore hari.

Masyarakat di wilayah Jabodetabek diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca yang dapat mengganggu aktivitas, perjalanan, serta memicu genangan di sejumlah lokasi.

Pagi hari, hujan berpotensi turun di Jakarta dan Bogor

Pada Rabu pagi hingga menjelang siang, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, hujan ringan juga berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.