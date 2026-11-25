jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Rabu (25/11/2026).

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, hujan berpotensi terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, hingga wilayah pantura dan kawasan timur Jawa Barat.

Pada pagi hingga menjelang siang, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan berpotensi turun di sejumlah wilayah sekitar menjelang siang.

Bogor, Depok, Bandung, dan sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat

Pada periode siang hingga sore, sekitar pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Ciamis, Kota Banjar, serta Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Masyarakat di wilayah tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak hujan lebat, terutama di daerah rawan banjir, genangan, tanah longsor, serta kawasan yang memiliki pohon besar atau infrastruktur yang rentan terhadap angin kencang.