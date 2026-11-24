jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menikmati hidangan laut tak selalu harus dengan menu yang itu-itu saja.

Di Kota Bandung, pencinta seafood kini bisa menemukan pilihan sajian berbeda, mulai dari American Lobster hingga Snow Fish dengan racikan saus yang menggugah selera.

Pilihan menu tersebut bisa ditemukan di Kurnia Seafood Signature yang berlokasi di Jalan LLRE Martadinata No.89 A, Citarum, Bandung Wetan.

Salah satu menu yang menarik perhatian adalah American Lobster.

Lobster yang didatangkan dari Amerika Utara ini diolah dengan dua pilihan saus, yakni Creamy Garlic Caramel dan Caramel Garlic.

Bagi pencinta kepiting, tersedia Blue Crab Salted Egg Sauce yang memadukan hidangan laut dengan telur asin. Ada pula Snow Fish Steamed with Umami atau Garlic Sauce, Salmon Garlic Caramel, Tuna Palumara, hingga Laksa Udang Raja.

Namun, pengalaman menikmati seafood di tempat ini tidak hanya soal memilih menu dari daftar makanan. Pengunjung juga bisa melihat dan menentukan sendiri seafood yang ingin disantap melalui Seafood Gallery.

Area khusus tersebut menyediakan beragam pilihan live and fresh seafood yang dapat dipilih langsung oleh pelanggan sebelum diolah sesuai selera. Konsep ini memberikan pengalaman berbeda karena pengunjung bisa terlibat langsung dalam menentukan bahan hidangan yang akan disajikan.