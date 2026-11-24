jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Inovasi pelayanan publik dan perlindungan petani yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendapat perhatian dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.

Dua inovasi andalan Jabar, yakni KiosK Samsat Digital dan Asuransi Mikro Perlindungan Jiwa Petani (ASMIK), masuk nominasi penghargaan tersebut dan telah menjalani validasi lapangan oleh tim penilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tim validasi terdiri dari Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi Gunawan, serta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri, David Yama.

Dalam kegiatan validasi di Gedung Sate, David Yama mengatakan, inovasi daerah harus mampu memberikan dampak lebih luas, tidak hanya mempermudah pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kapasitas fiskal daerah.

Tim kemudian meninjau KiosK Samsat Digital di Bale Pananggeuhan, Gedung Sate. Inovasi yang dikembangkan Bapenda Jabar ini memungkinkan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara mandiri tanpa harus melalui proses pelayanan konvensional di loket Samsat.

Pembayaran dilakukan dengan verifikasi identitas menggunakan e-KTP, sidik jari, pengenalan wajah, hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).

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Berdasarkan data Bapenda per 11 November 2026, sebanyak 135 unit KiosK telah terpasang di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, meliputi kantor Samsat, pusat perbelanjaan, terminal, serta kantor cabang bank Bjb.

Dari sisi penerimaan, KiosK Samsat Digital telah mencatatkan realisasi Rp23,56 miliar sepanjang 2026.