jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Dari 27 kabupaten/kota, ada dua daerah yang tidak menetapkan UMK, yakni Kabupaten Ciamis dan Banjar, sehingga pengupahan di kota tersebut mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar sebesar Rp3 juta.

Penetapan UMK 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor 561/Kep.740-Kesra/2026. Dedi mengumumkan keputusan tersebut sekaligus menandatangani surat keputusan gubernur pada Selasa (24/11/2026).

Dari 25 daerah yang telah menetapkan UMK, Kota Bekasi menjadi wilayah dengan upah minimum tertinggi di Jawa Barat, yakni mencapai Rp6.480.058. Disusul Kabupaten Bekasi sebesar Rp6.427.656 dan Kabupaten Karawang Rp6.296.284.

Sementara itu, UMK terendah ditetapkan Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran yang masing-masing sebesar Rp3.096.369.

"Hari ini kami menyampaikan update tentang selesainya seluruh putusan upah minimum kabupaten/kota seluruh provinsi Jawa Barat kecuali di dua kabupaten/kota. Satu Kabupaten Ciamis, dua Kota Banjar. Hari ini tidak selesai dan pada akhirnya kalau tidak selesai, maka upahnya mengikuti upah yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat yaitu UMP," kata Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung.

Baca Juga: Pemprov Jabar Tanggung Biaya Pemulangan Jenazah PMI asal Bandung dari Polandia

Dedi menjelaskan, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar tidak berhasil menetapkan besaran UMK 2027. Persoalannya, angka upah yang diajukan kedua daerah tersebut berada di bawah UMP Jawa Barat yang telah ditetapkan sebesar Rp3 juta.

Dia menegaskan, besaran upah minimum di kabupaten/kota tidak boleh lebih rendah dari UMP. Karena itu, apabila tidak ada kesepakatan penetapan UMK, kedua daerah tersebut harus mengikuti ketentuan upah minimum provinsi.