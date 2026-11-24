jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Jumlah tersebut setara dengan 23,71 persen dari total belanja daerah. Dengan demikian, alokasi yang direncanakan itu telah melampaui batas minimal 20 persen untuk sektor pendidikan sebagaimana disampaikan Wali Kota Depok Supian Suri.

Supian mengatakan, alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan Kota Depok.

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Menurutnya, anggaran pendidikan tidak hanya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan akses belajar bagi masyarakat.

Salah satu program yang akan dilanjutkan pada 2027 adalah Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).

“Kami berkomitmen melanjutkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) dengan terus meningkatkan kualitas sekolah-sekolah swasta yang bermitra dengan program RSSG guna peningkatan daya saing siswa,” ujar Supian.

Program Sekolah Swasta Gratis Diperluas

Supian menjelaskan, Pemkot Depok akan terus meningkatkan kualitas sekolah swasta yang menjadi mitra program RSSG.