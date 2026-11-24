jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Bagi sebagian orang, sandal jepit hanya alas kaki untuk beraktivitas sehari-hari. Namun, di tangan Tiji Prahyudi Mudjono, sandal sederhana itu justru membawanya pada prestasi dunia.

Pria asal Bandung tersebut sukses memecahkan Guinness World Records setelah melakukan 294 lompatan tali menggunakan sandal jepit hanya dalam waktu satu menit.

Pencapaian itu bukan perkara mudah. Tiji harus berjibaku menemukan teknik yang tepat agar sandal yang dikenakannya tidak terus bergeser saat melompat.

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Bahkan, meski hanya berdurasi satu menit, proses latihan dan percobaan untuk memecahkan rekor tersebut membutuhkan waktu hingga berjam-jam.

JPNN berkesempatan menyambangi kediaman Tiji di kawasan Ciganitri, Kabupaten Bandung. Di sana, pria berusia 39 tahun tersebut menjalani sebagian besar latihannya.

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(Tiji membawa sandal jepit yang dipakainya saat memecahkan rekor dunia. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

Ruang dan halaman rumah menjadi tempatnya mengasah kemampuan, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang terbilang tidak biasa.