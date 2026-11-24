jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sharing Happiness mencatatkan penghimpunan donasi lebih dari Rp400 miliar selama 10 tahun beroperasi.

Platform penggalangan dana sosial itu kini menyiapkan langkah baru dengan memperluas layanan digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Memasuki dekade kedua, Sharing Happiness memperkenalkan tiga layanan baru melalui Happiness Xcelerate. Ketiganya adalah Endowment, Support Page, dan Live Donate.

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Peluncuran dilakukan bertepatan dengan perayaan milad ke-10 Sharing Happiness bertajuk A Decade of Happiness: Tumbuh Bersama, Berbagi Bahagia di Bandung, Selasa (24/11/2026).

CEO Sharing Happiness Zaeni Ramdan mengatakan, pengembangan layanan tersebut merupakan bagian dari perubahan arah perusahaan.

Sharing Happiness tidak ingin hanya menjadi platform untuk menyalurkan donasi, tetapi juga ruang kolaborasi bagi individu, komunitas, kreator konten, perusahaan, dan lembaga sosial.

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"Selama sepuluh tahun, Sharing Happiness telah menjadi jembatan bagi masyarakat untuk berbagi. Memasuki dekade kedua, kami ingin membuka lebih banyak ruang bagi siapa pun untuk terlibat dalam gerakan kebaikan," kata Zaeni.

Dia menjelaskan, ketiga layanan baru itu memiliki fungsi berbeda.