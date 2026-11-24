jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggung biaya pemulangan jenazah Krisnanto, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bandung, yang meninggal dunia di Polandia.

Almarhum Krisnanto meninggal dunia saat tengah bekerja di Polandia dan keluarga kesulitan membawa pulang jenazah ke Indonesia karena biaya yang mahal.

Dalam akun Instagram pribadinya, Dedi mengatakan bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan membantu proses pemulangan jenazah dari Polandia ke Indonesia.

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"Mengenai masalah almarhum Pak Krisnanto asal Desa Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Bandung, yang dia berangkat tiba di Polandia tanggal 27 Oktober dan meninggal, mudah-mudahan informasi saya tidak salah, sekitar 15 November 2026. Jadi dalam waktu hampir satu bulan kurang bekerja di Polandia, kemudian meninggal dunia," kata Dedi dikutip JPNN, Selasa (24/11/2026).

Menurutnya, saat ini pihak keluarga tengah mengurus proses administrasi pemulangan jenazah Krisnanto di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Warsawa, Polandia.

"Selanjutnya, mengenai kepulangan almarhum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sudah menyiapkan pembiayaannya dan saat ini pihak keluarganya sedang mengurus aspek administrasinya dengan KBRI," tuturnya.

"Untuk itu, inilah fungsi dan peran pemerintah, peran negara, hadir di saat warga mengalami kesulitan, dan itu komitmen dan prinsip kami," sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengupayakan pemulangan jenazah Krisnanto (33), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kelurahan Sukajadi, Kota Bandung, yang meninggal dunia saat bekerja di Polandia.