jabar.jpnn.com, DEPOK - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menangguhkan dan menggagalkan proses permohonan paspor seorang pemohon berinisial DA yang diduga memiliki rencana berangkat ke Rusia untuk bergabung sebagai tentara bayaran.

Temuan tersebut terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan dan wawancara pendalaman di Kantor Imigrasi Depok pada Senin (23/11/2026).

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, menjelaskan DA sebelumnya mengajukan permohonan paspor baru melalui Beranda Imigrasi Depok Town Square (Detos) pada Rabu (18/11/2026).

Saat wawancara awal, DA mengaku bekerja sebagai petugas keamanan dan berencana menggunakan paspor untuk berwisata ke Malaysia bersama rekannya.

Namun, pemohon tidak dapat menunjukkan kartu identitas karyawan maupun dokumen pendukung pekerjaan lainnya.

“Adanya ketidaksesuaian keterangan tersebut membuat petugas menangguhkan sementara proses permohonan dan mengarahkan pemohon untuk menjalani wawancara pendalaman di kantor utama,” kata Irvan dalam keterangan resmi.

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Pada Senin (23/11/2026), DA memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh petugas Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan (Yanverdokjal).