jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok mencatat sebanyak 6.396 Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah terdaftar di wilayah Kota Depok.

Dari jumlah tersebut, 2.478 agen atau sekitar 38,74 persen tercatat aktif membantu masyarakat melakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial (bansos).

Data tersebut berdasarkan dashboard Perlinsos Kementerian Sosial (Kemensos) per 20 November 2026.

Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan Agen Perlinsos berasal dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga yang berperan membantu proses pendataan ulang penerima bansos.

Unsur tersebut meliputi masyarakat umum, aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ketua RT, ketua RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta kader Posyandu.

“Keberadaan agen Perlinsos ini untuk membantu masyarakat dalam melakukan pendataan ulang penerima bansos,” ujar Utang.

Pendataan Bansos Bisa Dilakukan Mandiri

Utang menjelaskan, masyarakat dapat melakukan pendataan ulang penerima bansos secara mandiri.