jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Polisi menyelidiki insiden kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan delapan unit kendaraan di Jalan Raya Bandung - Cirebon, tepatnya di lingkungan Samoja, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

Proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan menggunakan metode Traffic Accident Analysis (TAA) untuk mengungkap secara detail ihwal penyebab kecelakaan maut tersebut.

Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Arviandre Malik mengonfirmasi rencana pelaksanaan TAA tersebut guna mengungkap secara pasti penyebab kecelakaan maut yang terjadi pada Senin (23/11/2026) kemarin.

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"Iya (hari ini digelar TAA)," kata Arviandre saat dikonfirmasi, Selasa (24/11/2026).

Sementara itu, terkait perkembangan kondisi para korban luka yang sebelumnya dilarikan ke RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang, pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah sudah ada korban selamat yang diperbolehkan pulang atau masih menjalani perawatan intensif.

Arviandre menyebut jajarannya saat ini tengah melakukan pengecekan ulang langsung ke rumah sakit untuk memperbarui data medis para korban.

"Untuk kondisi korban, saat ini tengah dilakukan pengecekan kembali yah," ucap dia

Sebelumnya, tabrakan beruntun yang melibatkan sekitar delapan kendaraan, mengguncang jalur Bandung-Cirebon di kawasan Samoja, Sumedang Selatan, Senin (23/11).