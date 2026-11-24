jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 24 November 2026, tercatat Rp2.507.000 per gram. Setelah pajak PPh 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.513.268.

Harga emas dan perak batangan terbaru yang diperbarui pada Selasa, 24 November 2026, pukul 08.28 WIB, menunjukkan harga emas masih berada di kisaran jutaan rupiah per gram.

Berdasarkan daftar harga yang tersedia, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.507.000. Sementara itu, harga setelah pajak PPh 0,25 persen mencapai Rp2.513.268.

Harga emas untuk ukuran lebih besar juga tercatat mencapai miliaran rupiah.

Emas batangan seberat 1.000 gram atau 1 kilogram memiliki harga dasar Rp2.447.600.000, sedangkan harga setelah pajak menjadi Rp2.453.719.000.

Daftar harga emas batangan terbaru

Berikut rincian harga emas batangan berdasarkan berat, harga dasar, serta harga setelah pajak PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.303.500 | setelah pajak Rp1.306.759