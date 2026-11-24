jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Selasa, 24 November 2026.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Selasa, 24 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 25 November 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal pada pagi hari.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Sedang hingga Lebat

Pada siang hingga sore hari, pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.