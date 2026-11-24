jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Selasa, 24 November 2026.

Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada siang dan sore hari, mulai pukul 13.00 hingga 19.00 WIB.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Potensi hujan juga diperkirakan terjadi pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Subang, Bandung Barat, Purwakarta, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Depok hingga Bogor Berpotensi Hujan pada Malam Hari

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.