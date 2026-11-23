jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Festival musik Soundrenaline 2026 bertajuk "Sana Sini" mendapat apresiasi dari sejumlah musisi yang tampil pada hari terakhir penyelenggaraannya di Laswi Heritage, Kota Bandung pada Minggu (22/11/2026) malam.

Mondo Gascaro, Mahalini, Rizky Febian, hingga Feel Koplo memberikan respons positif terhadap festival yang mempertemukan musisi lintas generasi dan genre tersebut.

Bagi mereka, Soundrenaline bukan sekadar panggung untuk menghibur penonton, melainkan juga menjadi ruang berekspresi, memperkenalkan karya, hingga menghadiri pengalaman musik yang berbeda.

Mondo Gascaro, misalnya, mengaku senang bisa kembali menyapa penikmat musik di Kota Kembang setelah cukup lama tidak tampil di Bandung.

Dia menyebut penampilan terakhirnya kota tersebut berlangsung pada 2023.

Selain kesempatan kembali tampil di Bandung, Mondo juga mengapresiasi keberagaman musisi yang dihadirkan Soundrenaline tahun ini.

Menurut dia, kehadiran musisi dari berbagai generasi, termasuk band-band yang digemari anak muda, membuat festival tersebut memiliki daya tarik tersendiri.

"Senang banget karena sudah lama sekali enggak main di Bandung, terakhir 2023. Line up beragam, banyak band Gen Z yang seru dan pengin lihat juga. Semoga Soundrenaline bertahan terus, ada di second city juga," kata Mondo di Bandung.