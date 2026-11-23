jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kapolda Jawa Barat Irjen Hengki mengecek lokasi kecelakaan maut tabrakan beruntun yang melibatkan delapan kendaraan di Jalan Raya Cirebon - Bandung, Dusun Saralema, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

Dalam pantauannya, Hengki melihat langsung kondisi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Update terbaru yang disampaikan Hengki, jumlah korban tewas sebanyak tujuh orang.

"Sore hari ini saya menyempatkan hadir untuk melakukan pengecekan kejadian menonjol yaitu kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan saudara kita ada yang meninggal 7 orang, sudah diserahkan kepada keluarganya," kata Hengki di lokasi kejadian, Senin (23/11/2026).

"Ada 6 orang sedang dirawat di rumah sakit, satu luka berat, lima luka ringan. Yang dua akan menjalani operasi, yang lainnya diobservasi apakah bisa pulang hari ini atau tidak," lanjutnya.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan truk pengangkut air mineral yang hilang kendali saat melintas di Jalan Raya Cirebon - Bandung, Kabupaten Sumedang.

Diduga rem tidak berfungsi, pengemudi truk lantas menabrak sebuah bangunan rumah dan berdampak pada tabrakan beruntun delapan kendaraan.

"Kendaraan mobil (truk) ini dari atas dari arah Bandung akan menuju Sumedang, kendaraan tersebut, saya masih menduga terjadinya dalam hal hilang kendali. Diduga rem tidak berfungsi, tapi lebih detailnya akan diperiksa ahli dan akan dilihat perlengkapan alat-alat yang ada dalam rangkaian (kejadian) ini," jelasnya.

Lebih lanjut, untuk mengungkap lebih rinci soal penyebab pasti kecelakaan tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar bersama Satlantas Polres Sumedang akan menggunakan menggunakan metode Traffic Accident Analysis (TAA).