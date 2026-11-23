jabar.jpnn.com, BOGOR - Konflik pembangunan balai warga di kawasan Perumahan Klaster Coatesville, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, kian memanas.

Merasa belum mendapatkan penyelesaian atas persoalan yang terjadi, warga terdampak akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan perusakan fasilitas lingkungan dan penebangan pohon ke Polres Bogor.

Laporan tersebut disampaikan melalui Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera), Senin (23/11/2026).

Sejumlah persoalan yang dilaporkan meliputi dugaan perusakan taman bermain anak, pembongkaran gazebo lama, penebangan 11 pohon tanpa izin, serta pembangunan yang dipersoalkan karena diduga mengubah fungsi ruang terbuka hijau.

Kuasa hukum warga, Alofsen Marbun, mengatakan langkah hukum tersebut ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan peristiwa yang telah terjadi, sekaligus mendorong penyelesaian konflik pembangunan di lingkungan perumahan tersebut.

Menurut Alofsen, proses hukum tetap harus berjalan meskipun nantinya bangunan yang dipersoalkan dibongkar dan kawasan dikembalikan seperti kondisi semula.

“Peristiwa pidana sudah terjadi. Karena itu, kami akan tetap melakukan upaya hukum sampai tuntas. Sekalipun nanti dikembalikan seperti semula, para terduga terlapor harus tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

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