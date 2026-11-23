jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 1.006 warga Depok Ajukan Sanggahan BSebanyak 1.006 warga Kota Depok mengajukan sanggahan terkait indikasi transaksi judi online (judol) yang berpotensi memengaruhi status penerimaan bantuan sosial (bansos). Data tersebut tercatat hingga 20 November 2026.

Penerima bansos yang namanya masuk dalam data indikasi transaksi judi online masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan apabila merasa tidak pernah terlibat dalam aktivitas tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok Utang Wardaya menjelaskan, mekanisme sanggahan disediakan bagi masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian data, termasuk apabila nama atau rekening mereka terindikasi terlibat transaksi judi online.

Masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di kelurahan masing-masing dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

“Masyarakat dapat langsung mengajukan sanggahan melalui Puskesos di kelurahan, kemudian melengkapi persyaratan yang telah ditentukan,” ucap Utang.

Adapun persyaratan pengajuan sanggahan meliputi surat pernyataan bermeterai yang berisi komitmen untuk berhenti melakukan aktivitas judi online.

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Selain itu, penerima bansos juga diminta menutup rekening bank atau dompet digital yang digunakan untuk aktivitas judi online.

Utang menegaskan, pengajuan sanggahan tidak serta-merta membuat bantuan sosial kembali aktif.