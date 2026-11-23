jabar.jpnn.com, GARUT - Pagar pengaman lantai dua arena seni ketangkasan domba Garut di Desa Cilame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Soreang, ambruk setelah dipadati pengunjung yang berkerumun dan saling berdesakan.

Akibat kejadian tersebut, sembilan orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa rubuhnya pagar arena seni ketangkasan domba itu sempat terekam gawai milik warga dan sempat viral di sosial media.

Dalam video tersebut diperlihatkan, detik-detik sebelum pagar tersebut. Sebelum rubuh, arena tengah dipenuhi oleh para peserta adu domba dan penonton.

Usai rubuh, para penonton berlarian memasuki lapangan dan pertandingan pun dihentikan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (22/11/2026) sore.

Pantauan di lapangan, bangunan dua arena seni ketangkasan domba Garut tersebut masih di posisi runtuh, mateial masih berserakan.

Patok-patok bekas mengikat domba pun masih tertanam di lokasi.

Kepala Desa Cilame Alo Sobirin, memastikan seluruh korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit hanya mengalami luka ringan dan tidak ada yang menderita luka berat. Seluruhnya pun telah diperbolehkan pulang pada malam kejadian.