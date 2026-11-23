jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kecelakaan beruntun yang melibatkan delapan kendaraan di Jalan Raya Cirebon - Bandung, Dusun Saralema, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, menewaskan enam orang.

Dalam peristiwa maut yang terjadi pada Senin (23/11/2026) siang itu, satu rumah yang juga tempat usaha perajin kayu juga terdampak.

Salah seorang penghuni rumah, Yani (50 tahun) mengatakan, saat kejadian dia tengah berada di dalam rumah dan terkejut karena mendengar dentuman keras dari luar.

"Pas keluar lihat ada kecelakaan, truk terguling, terus bagian depan rumah ketabrak," kata Yani saat ditemui di lokasi.

Melihat adanya kecelakaan dan orang yang terluka serta suara minta tolong, Yani mengaku syok dan kemudian pingsan. Suaminya, Kunar (54), membawa sang istri ke dalam rumah.

"Kejadiannya jam 10-an. Saya pingsan pas keluar karena syok. Pas nge-denger suara minta tolong, langsung pingsan," tuturnya.

Menurutnya, kecelakaan di sekitaran tempat tinggalnya bukan yang pertama kali terjadi.

Berawal waktu kecelakaan terjadi di titik yang berbeda. Jalan ini diketahui merupakan jalur penghubung antara Bandung dengan Sumedang, Majalengka, hingga Cirebon.