jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Semen Kujang memperluas kemitraan dengan komunitas ahli bangunan di Jawa Barat.

Tak hanya mengandalkan hubungan bisnis, produsen semen tersebut juga membangun kedekatan melalui kegiatan olahraga, apresiasi, hingga peningkatan kompetensi tenaga konstruksi.

Salah satu upaya itu diwujudkan melalui Final Liga Futsal Semen Kujang yang mempertemukan puluhan ahli bangunan dari lima daerah, yakni Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, dan Bandung.

Pertandingan yang berlangsung di d'GROOVE, Bandung, Minggu (22/11/2026), tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat jejaring antarahli bangunan lintas daerah.

Tim asal Karawang keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua ditempati tim Subang, sedangkan Purwakarta harus puas di peringkat ketiga.

Corporate Communications Manager Solusi Bangun Indonesia Novi Maryanti mengatakan, ahli bangunan memiliki posisi strategis dalam mendukung kualitas hasil konstruksi. Karena itu, perusahaan berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan komunitas tersebut.

“Kami ingin tumbuh bersama para ahli bangunan dengan membangun hubungan yang lebih dekat dan berkelanjutan. Mereka bukan sekadar pengguna produk, melainkan mitra penting dalam menghadirkan kualitas pembangunan,” ungkap Novi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (23/11/2026).

Selain kompetisi futsal, Semen Kujang juga mengajak para peserta mengikuti Meet & Greet bersama pemain legendaris PERSIB dan menonton pertandingan klub kebanggaan Jawa Barat tersebut di Graha Persib, Bandung.