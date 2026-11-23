jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban pria yang terjatuh di Jembatan Kali Pesanggrahan, yang menghubungkan wilayah Bulak Barat, Kecamatan Cipayung, dengan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan.

Korban diketahui berprofesi sebagai kurir dan dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam.

Supian mengatakan, musibah tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, terutama karena jembatan tersebut belum dilengkapi pagar pembatas yang dinilai dapat meningkatkan risiko keselamatan pengguna jalan.

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Melalui akun Instagram pribadinya, @bangsupians, Supian menyampaikan duka mendalam sekaligus permohonan maaf kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi.

“Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah ini yang salah satu penyebabnya karena tidak ada pagar pembatas. Kami ikut prihatin dan menyampaikan duka yang mendalam untuk keluarga. Mohon maaf kalau musibah ini berawal dari banjir,” ucapnya.

Sebagai langkah awal untuk mencegah kejadian serupa, Supian meminta lurah dan camat setempat mengajukan pemasangan pagar pembatas di jembatan tersebut melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Menurutnya, pemasangan pagar pembatas diperlukan sebagai penanganan awal, sembari menunggu rencana perbaikan dan revitalisasi infrastruktur di lokasi tersebut pada tahun depan.

“Saya minta untuk dipasang pagar pembatas melalui BTT, sebagai penanganan awal agar tidak terjadi lagi. Ini jadi evaluasi buat kami juga, karena memang rencana tahun depan ada perbaikan jalan ini. Kami tingkatkan, kami revitalisasi infrastruktur di lokasi tersebut,” terangnya.