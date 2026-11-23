jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Sebanyak enam orang tewas dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan delapan kendaraan di Jalan Raya Bandung - Cirebon, tepatnya di kawasan Samoja, Kabupaten Sumedang, Senin (23/11/2026) pagi.

Kecelakaan melibatkan delapan kendaraan, terdiri dari dua unit kendaraan truk, satu unit kendaraan Suzuki APV, serta lima unit sepeda motor.

Keenam korban yang meninggal dunia yaitu Aceng, pengemudi truck engkel pengangkut pakan, Muhamad Robi Faturohman, penumpang truck engkel pengangkut pakan.

Aris Septiawan, pengendara sepeda motor Vario. Nur Putri Rahayu, penumpang sepeda motor Vario. Bagas Gunawan, penumpang sepeda motor Vario dan satu korban lainnya yang identitasnya belum diketahui.

Kasi Humas Polres Sumedang AKP Awang Munggardijaya mengatakan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun yaitu truk wingbox bernomor polisi B-9839-BEU, Minibus APV nomor polisi Z-1369-AZ. Sepeda motor NMAX bernomor polisi D-2975-VFJ, sepeda motor Vario bernomor polisi Z-4476-CR.

Sepeda motor Gear bernomor polisi Z-4698-ABB, satu unit Vario yang belum diketahui nomor polisinya, satu unit truck box yang belum diketahui nomor polisinya, serta truck engkel bernomor polisi Z-9135-AB. Ia mengatakan penyebab dan kronologi lengkap kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

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"Kami membenarkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa kendaraan di Jalan Raya Cirebon–Bandung, wilayah Kecamatan Sumedang Selatan. Berdasarkan laporan awal, terdapat enam orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat," kata Awang saat dikonfirmasi.

Ia mengatakan petugas masih melakukan pendataan dan verifikasi identitas korban. Serta masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti kronologi dan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.