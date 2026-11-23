jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Senin, 23 November 2026, tercatat sebesar Rp2.505.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga emas setelah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.511.263 per gram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada Senin (23/11/2026) pukul 09.17 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga emas dapat menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang ingin membeli logam mulia untuk investasi maupun sebagai aset lindung nilai.

Untuk ukuran 5 gram, harga dasar emas tercatat Rp12.340.000, sedangkan harga setelah pajak PPh 0,25 persen mencapai Rp12.370.850.

Adapun emas batangan ukuran 10 gram dibanderol Rp24.600.000 sebelum pajak dan Rp24.661.500 setelah pajak.

Sementara itu, harga emas ukuran 100 gram mencapai Rp244.860.000 untuk harga dasar dan Rp245.472.150 setelah pajak.

Untuk pembelian emas dalam ukuran lebih besar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, harga dasar tercatat Rp2.445.600.000.