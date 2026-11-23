jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga unit kendaraan terjadi di kawasan Samoja, Kelurahan Babakan Baru, Sumedang pada Senin (23/11/2026).

Insiden tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh total setelah sebuah truk melintang dan menutup badan jalan.

Plt Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar Kompol Purwadi membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut.

Berdasarkan laporan awal yang diterima polisi, kecelakaan melibatkan tiga unit kendaraan.

"Info awal ada tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan," kata Purwadi saat dikonfirmasi, Senin (23/11).

Terkait ada tidaknya korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut, pihak kepolisian belum bisa memastikan.

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Menurutnya, petugas masih bergerak menuju lokasi untuk dilakukan penanganan dan pendataan.

"Untuk jumlah korban belum diketahui. Saat ini kami masih dalam perjalanan menuju tempat kejadian perkara," tambah Purwadi.