jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengemudi ojek online (ojol) berinisial S (24 tahun) tewas seusai menabrak pohon di Jalan AH Nasution, Arcamanik, Kota Bandung, pada Senin (23/11/2026) pagi.

Korban diduga mengantuk saat mengemudikan kendaraannya.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan kejadian ini berawal saat korban melaju dari arah Timur ke Barat di Jalan AH Nasution, Kota Bandung.

Baca Juga: Kurir Paket Tewas Seusai Terseret Arus Kali Pesanggrahan Depok

Setibanya di tempat kejadian atau tepatnya di depan SMA Negeri 24 Bandung, korban tiba-tiba kehilangan kendali saat mengendarai sepeda motornya.

Akibatnya, korban menabrak pohon dan meninggal dunia di tempat.

"Akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara mengalami luka dan meninggal dunia di lokasi kejadian," kata Fiekry saat dikonfirmasi.

Polisi yang menerima laporan tersebut langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Pihaknya telah meminta keterangan saksi dan mengamankan barang bukti.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Fiekry menyebut korban diduga berkendara dalam keadaan mengantuk. Hal tersebut membuatnya kehilangan kendali dan menabrak pohon hingga tewas.