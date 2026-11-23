jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang kurir paket berinisial KF (31 tahun) ditemukan tewas seusai terseret arus Kali Pesanggrahan, yang menghubungkan wilayah Bulak Barat, Kecamatan Cipayung, dan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Diketahui, korban terseret arus saat mencoba menerobos banjir pada Sabtu (21/11) malam, dan baru ditemukan pada Minggu (22/11).

Kabid Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tessy Haryati mengatakan, pihaknya menerima laporan pada Sabtu pukul 20.20 WIB.

“Ada warga yang datang ke UPT Damkar Cipayung melaporkan adanya orang yang tenggelam,” ucapnya.

Pihaknya pun langsung menerjunkan anggota ke lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan asesmen, menyiapkan peralatan dan menyisir aliran kali.

“Pencarian malam itu berlangsung hingga pukul 01.30 WIB. Kemudian dihentikan sementara karena kondisi gelap dan arus masih deras," ungkapnya.

Pencarian pun kembali dilanjutkan pada Minggu (22/11) pagi, dan petugas pun menemukan sepeda motor yang diduga milik korban.