jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berpotensi mengalami hujan pada Senin, 23 November 2026.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek periode Senin, 23 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 24 November 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Prakiraan cuaca Jabodetabek Senin 23 November

Pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan masih berawan hingga berawan tebal.