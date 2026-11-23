jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Senin, 23 November 2026.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, hujan berpotensi terjadi sejak pagi hingga dini hari di sejumlah kabupaten dan kota. Intensitas hujan diperkirakan meningkat pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi melanda sejumlah wilayah Jawa Barat.

Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis.

Hujan berpotensi berlanjut hingga malam