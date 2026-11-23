jabar.jpnn.com, BOGOR - Alunan musik bambu menggema di tengah rindangnya Kebun Raya Bogor, Minggu (22/11/2026).

Sebanyak 200 pemain angklung dari 12 komunitas se-Jabodetabek berkumpul untuk memperingati Hari Angklung Sedunia atau World Angklung Day 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Griya Anggrek, Kebun Raya Bogor, tersebut tidak sekadar menjadi pertunjukan musik tradisional, tetapi juga ruang untuk merawat kebudayaan dan mempererat kebersamaan lintas generasi.

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Mengusung tema “Ngamumule Budaya, Ngarakit Kebersamaan”, acara ini diselenggarakan Angklung Srikandi Bogor Baru bersama Saung Akar Budaya, dengan dukungan Kebun Raya Bogor.

Belasan komunitas yang berpartisipasi berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Jakarta. Mereka berkolaborasi memainkan delapan lagu dalam satu pertunjukan angklung yang melibatkan ratusan pemain.

Ketua Angklung Srikandi Bogor Baru, Indria Prawitasari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan penyelenggaraan perdana yang melibatkan komunitasnya bersama Saung Akar Budaya dalam memperingati Hari Angklung Sedunia.

Menurut Indria, kolaborasi belasan komunitas dalam satu pertunjukan dapat terlaksana dengan baik karena para pemain telah memahami pakem yang sama dalam membaca isyarat tangan atau hand sign dari konduktor.

“Jadi, meskipun berasal dari komunitas berbeda, saat berkolaborasi tidak perlu latihan bersama terlebih dahulu. Masing-masing sudah memahami pakem yang sama,” ujarnya.