jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama DPR RI menggelar sosialisasi teknis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di GOR Majasetra, Majalaya, Jawa Barat, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembangunan keluarga berkualitas, perencanaan keluarga, pengendalian penduduk, serta percepatan penurunan angka stunting.

Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Pusat, Herman Melani, mengatakan sosialisasi ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan, gagasan, dan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“Melalui kegiatan sosialisasi teknis ini, saya berharap dapat lahir berbagai masukan, gagasan, serta langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi Program Bangga Kencana agar semakin efektif dan tepat sasaran,” ujar Herman.

Ia mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan secara aktif, berdiskusi, serta memanfaatkan forum tersebut untuk bertukar pengalaman dan memperluas wawasan mengenai pembangunan keluarga.

Herman menjelaskan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga, termasuk pengendalian penduduk serta penyelenggaraan keluarga berencana.

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Dalam pemaparannya, ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap konsep 4T dalam perencanaan kehamilan, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, dan terlalu banyak.

Kehamilan terlalu muda merujuk pada kehamilan pada perempuan berusia di bawah 20 tahun.