jabar.jpnn.com, BANDUNG - Insiden terjadi di Stadion Gelora Bandung (GBLA) menjelang pertandingan antara Persib Bandung vs Bali United pada Minggu (22/11/2026) sore.

Sebuah panel listrik terbakar dan mengeluarkan asap putih.

Pantauan JPNN di lokasi, insiden itu terjadi pada pukul 16.10 WIB. Petugas pemadam kebakaran yang sudah standby langsung mengecek kondisi panel di Gate E Stadion GBLA.

"Kami terima informasi dari steward di Gate E, jam 16.10 WIB kami langsung ke sini dan dilihat di lantai 3 ada penyalaan di panel. Sama steward dipadamkan dengan APAR setelah itu kita langsung padamkan," kata Kasi Operasi Pemadaman Disdamkarmatan Kota Bandung Asep Rahmat saat ditemui di lokasi.

"Yang terbakar panel listrik di sub lantai 1 sampai lantai atas," ujarnya.

Asep menduga insiden tersebut terjadi karena korsleting listrik akibat adanya kabel yan terlupas.

"Penyebabnya dugaannya menurut PLN ada kabel yng terkupas jadi mungkin ketemu dan terjadi arus pendek," jelasnya.

Meski begitu, ia memastikan insiden ini tidak berdampak besar dan tidak mengganggu persiapan pertandingan Persib vs Bali United.