jabar.jpnn.com, BANDUNG - Aktivitas ekonomi di kawasan Bandung Timur terus berkembang seiring bertambahnya fasilitas komersial dan ruang publik yang mendorong mobilitas masyarakat.

Tidak hanya sektor perdagangan, kegiatan kuliner, hiburan, hingga olahraga juga mulai mewarnai aktivitas kawasan tersebut.

Salah satu kawasan yang mengalami perkembangan itu adalah Gedebage.

Kawasan yang sebelumnya lebih dikenal sebagai wilayah pengembangan baru di Bandung Timur tersebut kini memiliki beragam fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Perkembangan itu terlihat dari hadirnya berbagai pusat kegiatan komersial, mulai dari pusat perbelanjaan, pasar modern, supermarket, hingga area pertokoan dan kuliner.

Di kawasan Summarecon Bandung, misalnya, sejumlah fasilitas komersial telah beroperasi, di antaranya Summarecon Mall Bandung, Pasar Modern Sinpasa, Setiabudhi Supermarket, serta berbagai tenant makanan dan minuman.

Sejumlah pelaku usaha kuliner juga mulai meramaikan kawasan tersebut. Beberapa di antaranya KABIN, Rumah Makan Sabtu Minggu, dan Kopi Saring Sinar Pagi.

Executive Director Summarecon Bandung Hindarko Hasan mengatakan, perkembangan kawasan turut memberikan peluang bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis di area komersial.