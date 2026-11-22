jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Minggu, 22 November 2026, tercatat sebesar Rp2.495.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga emas 1 gram setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.501.238.

Berdasarkan daftar harga emas dan perak yang diperbarui pada Minggu, 22 November 2026, pukul 08.11 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga emas bervariasi sesuai berat batangan. Semakin besar ukuran emas yang dibeli, semakin tinggi nilai transaksi yang harus disiapkan.

Untuk ukuran 5 gram, harga dasar emas tercatat Rp12.290.000. Setelah ditambahkan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp12.320.725.

Adapun emas batangan ukuran 10 gram dibanderol Rp24.500.000 sebelum pajak dan Rp24.561.250 setelah pajak.

Daftar harga emas batangan terbaru 22 November 2026

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat, termasuk harga dasar dan harga setelah dikenakan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.